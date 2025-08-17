Снимка: БТА/ Видео: Георги Георгиев
С огнената стихия се бориха пожарни екипи от Несебър, Бургас и Поморие
Пожар горя в близост до аквапарка в Несебър, съобщиха за БТА от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 часа. Изгорели са сухи треви и храсти.
Камион подпали три пожара във Великотърновско (СНИМКИ)
Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се разпространил, което наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.
Снимка: Георги Георгиев
"Към момента няма данни за застрашени сгради или необходимост от евакуация", каза директорът на РДПБЗН – Бургас комисар Николай Николаев.
Снимка: Георги Георгиев
Гасенето продължи до следобедните часове.
