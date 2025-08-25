На 27 и 28 август президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия.

В Берлин българският държавен глава ще проведе среща със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер.

По покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал“ Армин Папергер президентът ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

Румен Радев отговаря на критиките: Властта режисира скандали, за да прикрие безпомощността си

Визитата е продължение на срещата между Радев и Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през месец февруари тази година. Тогава бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука. В резултат на тази среща през месец март Папергер посети България и в президентската институция проведе срещи с водещи представители на отбранителната индустрия и на изпълнителната власт.

Редактор: Цветина Петкова