Първи официален коментар от страната ни след срещата между Тръмп и Путин в Аляска. Според президента Румен Радев срещата възстановява диалога и надеждата за мир. Държавният глава отговори и на критиките по свой адрес от последните дни.

Освен надежда за мир чрез диалог, Румен Радев прогнозира и метаморфоза у българските политици и световните лидери, които по думите му са опитвали да налагат мир чрез сила. Държавният глава не подмина и политическите страсти и критиките за синхрон между него, „Продължаваме Промяната-Демократина България” и „ДПС-Ново начало”. Според Радев „властта режисира скандали, за да прикрие своята безпомощност."

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Първият коментар на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп дойде от местността „Петрова нива”.



„Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир чрез сила, без да си дават никаква сметка за реалностите. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до повече разрушения в Украйна и още жертви и загуба на територии”, посочи Радев.



Той отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в петък коментира, че нарушеният диалог между „Дондуков” 1 и „Дондуков” 2 пречи на работата на управляващите, като даде пример с назначенията на посланици, главен секретар на МВР и председател на ДАНС.



„Наистина трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но той изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира”, заяви българският президент.