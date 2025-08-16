Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти на въпрос за вчерашната среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин и бъдещето на конфликта в Украйна.

Според държавния глава наивното упорство да се налага мир през сила води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още по-голяма загуба на територии.

Тази вечер Радев участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Честването е под патронажа на държавния глава, съобщи кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

Редактор: Калина Петкова