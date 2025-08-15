Група леви партии, начело с президент популист, си измислят поводи по средата на лятото, бранят "с телата си" държавни имоти с отпаднала необходимост, но не става ясно от кого. Кой е тръгнал да приватизира? Какво е останало след разбойническата приватизация? Нужна е прозрачност и партньорство с частния сектор, за да не се рушат и буренясват държавни имоти. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Айдемир, където присъства на тържествено освещаване на нов православен храм.

По думите му има много добър синхрон между Радев, ПП и "ДПС - Ново начало". "От 15-20 години ГЕРБ е в различни видове управление. Пет правителства имаме. Има ли държавен имот, който да е продаден или приватизиран, а ние да се срамуваме? Битката в център ляво е толкова голяма, че всеки ден си търсят повод, защото няма какво да правят", посочи още лидерът на ГЕРБ.

Той каза, че като премиер и кмет е дал на общините неща, с които се гордее. "Пример са военните казарми в Стара Загора и Шумен - те бяха с отпаднала необходимост, а станаха приказни паркове и спортна зала. Има казарми по центровете на градовете, например - една в Пловдив. Обрасла и буренясла е и не се ползва за нищо. Поликлиниката в Банкя се руши. Това е висша степен на държавна безстопанственост. Цяла Европа, Америка, Канада, Япония - работят на базата на частния сектор. Трябва прозрачна приватизация. Необходимо е публично-частно партньорство. Моята грешка е, че научих българите да карат без пари, от любов към хората", коментира Борисов.

"Направили сме невъзможна управленска конструкция, паянтова. Изисква се много висша политическа отговорност от останалите партии. "ДПС - Ново начало" няма да вървят в посока падане на правителството. Като не става, ще отидем на избори и всеки ще обясни на българите защо това се случва", заяви бившият премиер.

