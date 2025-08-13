Управлението на 4400 държавни имота с отпаднала необхдимост изостри тона между президента и кабинета през последните няколко дни. Темата нажежи обстановката в публичното пространство и доведе до размяна на обвинения, подозрения и спекулации за нагласени търгове, тайна приватизация и дори "грабеж".

Правителството се готви да разпродава държавни имоти. Стягат най-големия грабеж от 90-те години. Това заяви президентът Румен Радев от Варна в неделя. "Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка”, смята президентът.

Разпродажбата на държавни имоти: Има ли основания за съмнения за непрозрачни сделки на занижени цени

По думите му от разпродажбата на държавни имоти ще се "облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи".

Радев обяви, че връща за ново обсъждане в Народното събрание промените в Закона за държавната собственост, които по думите му неслучайно са прокарани в навечерието на отпуските. „Наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят”, подчерта президентът.

От Министерския съвет също излязоха с официална позиция във връзка с програмата за държавните имоти. Във Facebook страницата на кабинета беше публикувано следното изявление:

На вниманието на тези, които тепърва започват и онези, които продължават политически да злоупотребяват с програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025г.

Основната задача на програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби.

Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерски съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри програмата. От Министерски съвет публикуват и писмото, изпратено до председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

Радев лансира популистки лъжи за „разпродажба“ на държавата. Това написа в личния си профил във Facebook депутатът от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов, посочвайки, че с „некоректно, популистко и внушаващо неистини говорене“, държавният глава всява раздор в обществото. Той коментира думите на президента Румен Радев във Варна, който заяви, че с продажбата на държавни имоти "правителстото се стяга за най-големия грабеж от 90-те години".

"След приемането на България в еврозоната и изчерпването на една от основните теми за онези, които целят саботаж и разединение, за тях не остана нищо друго, освен да се вкопчат в поредния сюжет, насочен към всяване на раздор в обществото. Рано сутринта в неделния ден отново станахме свидетели на некоректното, популистко и внушаващо неистини говорене на разединителя на българското общество президента Румен Радев. Той не закъсня да се включи в поредната измислена тема, лансирана от неговите политически „рожби“ ПП-ДБ, които малко след като лично създаде, сам нарече „шарлатани", заявява Стоянов.

Политически дивиденти от бедствия и държавни имоти: Цинизъм или стратегия

И допълва: "Този път Радев коментира изкуствено създаденото напрежение от ПП-ДБ относно промените в Закона за държавната собственост. Президентът и неговите съмишленици би трябвало да са наясно, че с тези промени не се предвижда „разпродажба“ на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в Република България. Това е мярка, която ще сложи край на разрухата на множество имоти в цялата страна".

По думите на депутата от "ДПС-Ново начало" държавният глава е внушил, че "заради влизането на България в еврозоната държавната хазна била „изпразнена“ и затова кабинетът търсел пари, „разпродавайки държавата“.

"Популистка лъжа! Радев може да бъде спокоен, че ние от "ДПС-Ново начало", като отговорна политическа сила, няма да допуснем държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било. Ще настояваме те да бъдат прехвърлени на общините, които имат възможност и капацитет да се грижат за тях. По думите на Радев това щяло да бъде „най-големият грабеж от 90-те години насам“. Това е типично изказване, целящо да всява смут, страх и несигурност", категоричен е депутатът.

И припомня, че най-големите грабежи от държавата бяха извършени именно по време на служебните правителства, назначени от Радев, както и при управлението на неговите политически производни от ПП-ДБ. "Ясен пример за това е заробващият за България договор с „Боташ“, подписан от служебния кабинет на Радев, по силата на който страната ни губи ежедневно по 1 050 000 лв (един милион и петдесет хиляди лева). Договорът е сключен за срок от 13 години (от които са минали само 2), без възможност за прекратяване, и ще струва на България над 5 000 000 000 млрд. лв. (пет милиарда лева). Сделката е била подписана само за няколко дни".

В заключение Стоянов заявява: "Ето това, г-н Радев, е най-големият грабеж след 1990 г.! Грабеж, от който ежедневно обедняват българските граждани за сметка на малцина, които са се „облажили“, както Вие обичате да казвате, и чиито имена можем само да гадаем. Служебните кабинети на разединител Радев ще бъдат запомнени с безвремие, разруха и кражби в особено големи размери".

От „Продължаваме Промяната“ пък обявиха, че започват петиция срещу "скандалната продажба" на държавни имоти и заявиха, че ще се борят за всяко парче земя. Политическата формация постави началото и на кампания под надслов "България не е за продан" - "за осветляването на скандалната схема на кабинета „Желязков“ за рапродажба на 4400 държавни имота", заради която по думите им правителството даде заден ход и реши да спре търговете и да прехвърли топката на Народното събрание, което да вземе решение кои държавни имоти да се продават и кои не.

"Пита се тогава защо трябваше в последния ден от работата на Народното събрание преди ваканцията управляващото мнозинство да приеме набързо и без кворум поправки в Закона за държавната собственост, които да дадат зелена светлина за масовата продан на парчета от България", написаха от ПП.

И допълват: "От „Продължаваме Промяната“ сме категорични, че няма да се откажем от битката за всяко парче българска земя и срещу всяко решение на управляващите, което ощетява българските граждани. Продължаваме събирането на подписи срещу скандалната разпродажба на имоти. Всички подписи ще бъдат представени в парламента в първите дни след ваканцията и ще внесем решение в Народното събрание, което забранява продажбата".

Отново последва реакция от Министерския съвет. Кабинетът ще предложи програмата да бъде одобрена от Народното събрание, а депутатите да приемат решение, с което да не се извършват продажби на държавни имоти до нейното одобрение от парламента. От "Дондуков" 1 обръщат внимание, че към момента продажби не се осъществяват, тъй като редица ведомства и общини са заявили за своeто желание да придобият имотите с отпаднала необходимост.

Позиция дойде и от "Да, България". „През последните два месеца, непосредствено след първоначалното публикуване на списъка с над 4400 държавни имоти с отпаднала необходимост, представителите на „Да, България“ в Народното събрание, местната власт и наши активисти предприеха редица действия за публично и задълбочено обсъждане на предложените за продажба имоти. Инициирахме искания за безвъзмездно прехвърляне, където е целесъобразно и в обществена полза, на десетки държавни имоти към общини в цялата страна. Настоявахме за повече прозрачност, ясни критерии за определяне на „отпаднала необходимост“, за гаранции, че всяка продажба ще бъде осъществена след провеждане на прозрачни търгове и определяне на начална цена по методика, съобразена с реалностите на пазара”, посочват от партията.

Програмата за упражняване правата върху имоти, държавна собственост, и върху имоти, собственост на държавни публични предприятия, е белязана от смущаваща липса на процедури, критерии и контрол, твърдят от „Да, България”. „Най-смущаващо е отсъствието в този процес на сътрудничество между държавата и българските общини, което доведе до абсурдната ситуация, в която Министерският съвет и МРРБ с изненада научиха, че една отпаднала необходимост за държавата може да се окаже нужда за общините и гражданите, особено когато става въпрос за имоти в градски и общински центрове, които могат да бъде използвани за училища и детски градини, паркове, улици, културна инфраструктура, спортни съоръжения и други. Никой не се е сетил да попита местната власт”, пише в позицията, изпратена до медиите.

„Да, България“ настоява МС да актуализира списъка на имотите след: Провеждане, със съдействието на Национално сдружение на общините в Република България, на задълбочени консултации с представители на местната власт за безвъзмездно прехвърляне на имоти, които да бъдат използвани за общински нужди; Публикуване на подробни критерии за определяне отпаднала необходимост на имоти – държавна собственост, както и мотиви за включване в програмата за всеки имот; Публикуване на подробна методика за определяне на начална цена за тръжните процедури; Публикуване на данните в отворен формат с цел по-лесен анализ, повишена прозрачност и широка обществена информираност.

В понеделник държавният глава обяви официално мотивите си да върне за ново обсъждане в Народното събрание промените в Закона за държавната собственост, които по думите му неслучайно са прокарани в навечерието на отпуските.

Приетите текстове засягат режима на сделките с държавно имущество, включително предприятия от така наречения забранителен списък. Според Радев тези промени създават условия за прикриване на политическа отговорност на управляващите. Президентът смята, че промените легализират отказ от конституционни правомощия на изпълнителната власт по управление и разпореждане с държавно имущество.

Държавният глава счита, че приетите в последния момент - на 31 юли 2025 г., промени отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата. Улеснява се продажбата на имущество от предприятия, включени в т.нар. забранителен списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСПК). Отпада изискването приватизационна продажба на обособените части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, включени в т.нар. забранителен списък, да бъде възможна само след решение от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Във връзка с това в мотивите си президентът Радев посочва, че тези промени в ЗПСПК създават условия за прикриване на политическа отговорност на управляващото мнозинство.

По отношение на промените в Закона за насърчаване на инвестициите и в Закона за опазване на околната среда, Румен Радев посочва, че принципно подкрепя идеята за изрично въвеждане в закона на ускорени административни процедури за реализирането на значими проекти, предназначени за задоволяване на обществени потребности в публичен интерес. "Това обаче следва да се прави при обективни критерии, при спазване на изискванията за предвидимост и оправданост. С допълнението на определението за „обект със стратегическа важност“ в ЗООС, законодателят създава възможност за заобикаляне на целия процес на разработване и приемане на конкретните стратегии и постигането на законоустановените им цели. Подменя се самото предназначение на ускорените процедури за приоритетни проекти и така се създава възможност те да бъдат използвани отвъд легитимните им цели”, пишат от „Дондуков” 2.

А в сряда в своя позиция лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Пеевски обяви: "След 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост. Разграбването на общото благо трябва да престане. Активите са на хората и трябва да останат на хората".

"Всички опити да се внушава, че има “добра” приватизация - когато продават служебните кабинети на Румен Радев или кабинета на Иван Костов - бащата на пладнешкия обир на държавни активи, продадени за жълти стотинки в ръцете на олигарси като Прокопиев и “лоша” приватизация - такава, в която Радев, Костов и хората им не участват, са вятър и мъгла. Новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо. Затова предлагам закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общински имоти и предприятия, с която да се спре разпродаването на държавна собственост", поясни той.

"Всяко ведомство и всяка институция трябва да управлява собствеността в полза на хората, а държавата като добър стопанин да бъде ангажирана с това.Собствеността трябва да се използва за изпълнението на ангажиментите към хората - да се строят училища и детски градини, жилища за военните, полицаите, пожарникарите и семействата им, болници и лечебни заведения, домове за възрастни и болни хора. Да се осигуряват жилища за младите лекари и учители в цялата страна и да се създават условия за развитие на регионите чрез привличане на публично-частни партньорства, с участието на общините и държавните структури. За да бъде максимално защитен интересът и правата на хората. За да се случва всичко това, е необходимо държавните предприятия и имоти да останат там, където са. Първата стъпка за изпълнение на тази задача е закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и разработване на стратегия за управление на собствеността за всяко министерство, община и държавна структура", допълни Пеевски.

От „БСП-Обединена левица” също излязоха с позиция. „Необходим е прозрачен механизъм, преди да се предприемат действия по продажба на 4400 държавни имота”, посочват от политическата формация.



Според нея, на първо място следва да се направи подробен преглед на всеки имот - местоположение, предназначение, състояние и потенциал за обществено ползване. В позицията се отбелязва, че немалко общини и държавни институции вече са заявили желание да се сдобият безвъзмездно с такива имоти с цел изпълнение на обществените си функции.

От „Демократична България“ бяха категорични, че правителството не трябва да продава държавни имоти, докато няма изготвена програма. От партията заявиха, че държавата трябва да ограничава своето влияние и при всяко раздържавяване дължи прозрачност и защита на обществения интерес.

Редактор: Станимира Шикова