Политиците се опитват да се възползват от темата с пожарите. Цинизъм е здравето и животът на хората да бъдат използвани като повод за политически дебат и трупане на политически дивиденти. Това мнение изразиха зам.-главният редактор на „24 часа” Юри Велев и медийният експерт Георги Лозанов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Експертите коментираха и нашумялата през последните седмици тема за разпродажбата на държавните имоти. Припомняме, че имотите с „отпаднала необходимост“ са обекти, които вече не се използват за първоначалните им цели. Въпросът за тяхната съдба нееднократно е пораждал спорове между различни институции.

Така в последните седмици в напрегнат политически сблъсък се превърна казусът с около 4400 такива имота, след като президентът и правителството заеха противоположни позиции относно тяхното бъдеще.

„Пеевски се обяви против продажбата на държавните имоти, което го поставя на една позиция с президента. Има вероятност темата да се превърне в болен сюжет като Комисията за борба с корупцията. Тепърва ще се водят битки за тези имоти и темата ще влезе в парламента”, прогнозира Велев.

Според Лозанов въпросът е дали държавните имоти ще се продадат в полза на обществото, или на управляващите. Затова, по негови думи, гражданите трябва да следят властта и нейното демократично управление.

