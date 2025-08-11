Имотите с „отпаднала необходимост“ са обекти, които вече не се използват за първоначалните им цели. Въпросът за тяхната съдба нееднократно е пораждал спорове между различни институции.

Така в последните седмици в напрегнат политически сблъсък се превърна казусът с около 4400 такива имота, след като президентът и правителството заеха противоположни позиции относно тяхното бъдеще.

Политологът Слави Василев посочи в студиото на "Здравей, България", че сред тях има много апетитни имоти.

"Сигурно наистина има и такива, които са с отпаднала необходимост. Народното събрание в последния си работен ден промени Закона за държавната собственост - същият, на който президентът наложи вето. А корекциите в него са фрапиращи. Имаше забранителен списък с предприятия и имоти, които не могат да се продават без решение на парламента. Сега обаче те могат да се продават с решение на кабинета. МС се опита чрез мнозинството си да облекчи процедурата и сега продажбите се прехвърлят към областните управители. А това са активи, които принадлежат на всички българи", коментира той.

На свой ред политическият анализатор Георги Харизанов подчерта, че чрез прозрачност може да не се допусне нерегламентирано сдобиване с имоти. "Всички съмнения и страхове, които умело се използват от президента, се лекуват с максимум информация. Говоренето срещу продажбата на държавни имоти и приватизацията е изключително странно, защото може да бъде направена сделка на нормална цена за имот с отпаднала необходимост, който буренясва. Според предоставената информация имотите ще бъдат подложени на онлайн търгове, които ще са прозрачни и участниците ще бъдат стриктно отсявани. Чрез обществен натиск изкушението да се правят схеми ще бъде изкоренено", смята Харизанов.

Припомняме, че през май правителството прие Програма за упражняване правата върху имоти – държавна собственост и имоти, собственост на държавни публични предприятия. Тогава премиерът посочи още, че е извършен анализ върху 4400 такива имота, като 1800 представляват поземлени имоти и сгради, а 1200 са само сгради. Всички те са обобщени по категории.

Имотите с отпаднала необходимост или представляващи разход ще бъдат продадени през Агенцията за публични предприятия чрез електронна платформа с явно наддаване, обясни премиерът.

Това предизвика острите реакции на опозицията, като от ПП-ДБ се обявиха против. Румен Радев пък определи случващото се като "мащабен грабеж, който ще обедни българите и ще нанесе вреда на природата".

