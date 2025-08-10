От Министерски съвет излязоха с официална позиция, във връзка с програмата за държавните имоти. Тази сутрин, президентът Румен Радев изказа острата си критика пред журналисти във Варна към правителството, във връзка с промените на Закона за държавната собственост. Той посочи, че според него започва "най-големият грабеж на държавата от 90-те години".

Румен Радев: С разпродажбата на държавни имоти се готви най-големият грабеж от 90-те

Във Facebook страницата на кабинета беше публикувана позиция:

На вниманието на тези, които тепърва започват и онези, които продължават политически да злоупотребяват с програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025г.

Основната задача на програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби.

Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерски съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри програмата. От Министерски съвет публикуват и писмото, изпратено до председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

Редактор: Методи Георгиев