Държавният глава заяви, че според него започва "най-големият грабеж на държавата от 90-те години"
От Министерски съвет излязоха с официална позиция, във връзка с програмата за държавните имоти. Тази сутрин, президентът Румен Радев изказа острата си критика пред журналисти във Варна към правителството, във връзка с промените на Закона за държавната собственост. Той посочи, че според него започва "най-големият грабеж на държавата от 90-те години".
Във Facebook страницата на кабинета беше публикувана позиция:
На вниманието на тези, които тепърва започват и онези, които продължават политически да злоупотребяват с програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025г.
Основната задача на програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби.
Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерски съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри програмата. От Министерски съвет публикуват и писмото, изпратено до председателя на Народното събрание Наталия Киселова.
