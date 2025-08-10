-
"Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари", подчерта държавният глава
Правителството се готви да разпродава държавни имоти. Стягат най-големия грабеж от 90-те години. Това заяви президентът Румен Радев от Варна, където присъства на честването на 146 години от създаването на Военноморските сили (ВМС) на България.
"Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка, води до друга грешка”, заяви президентът.
По думите му от разпродажбата на държавни имоти ще се "облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи". „Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят”, допълни държавният глава.Редактор: Методи Георгиев
