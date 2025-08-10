Пореден задочен спор избухна между президента Румен Радев и правителството относно програмата за продажба на държавни имоти. От Варна държавният глава обвини кабинета в подготовка на „най-големия грабеж от 90-те години насам“, докато управляващите отговориха с обвинения за политическа злонамереност. Председателят на парламента Наталия Киселова определи думите на президента като „политическо говорене”.

„Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава 4400 държавни имота. Това е мащабен грабеж, който ще обедни българите и ще нанесе вреда на природата“, заяви Радев.

Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи за „разпродажба“ на държавата

Той обвини управляващите и в задкулисни договорки и подчерта, че бързането с въвеждането на еврото е изпразнило хазната, а сега кабинетът търси средства чрез разпродажба на държавната собственост.

„Наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят“, допълни президентът.

От своя страна от Министерския съвет категорично отхвърлиха обвиненията. В официална позиция правителството посочи, че целта на програмата е да систематизира и освободи държавни имоти с отпаднала необходимост, от които се натрупват загуби.

Министерският съвет отговори на критиките на президента за програмата на държавните имоти

„Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, МС реши да предложи на Народното събрание одобрение на програмата. Различните политически интерпретации мотивират правителството да потърси подкрепа от парламента чрез гласовете на народните представители“, се казва още в съобщението.

Румен Радев: С разпродажбата на държавни имоти се готви най-големият грабеж от 90-те

В спора се включиха и представители на „ДПС-Ново начало”. В профила си в социалните мрежи депутатът от „ДПС-Ново начало” Калин Стоянов коментира: „След приемането на България в еврозоната и изчерпването на една от основните теми за онези, които целят саботаж и разединение, за тях не остана нищо друго, освен да се вкопчат в поредния сюжет, насочен към всяване на раздор в обществото“.