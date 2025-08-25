-
Съветниците ще обсъдят дали да упълномощят кмета Васил Терзиев
На извънредно заседание Столичният общински съвет ще реши дали да упълномощи кмета Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства.
В края на юли стана ясно, че "Общинска банка" е изпратила предизвестие за прекратяване на договора със Столичната община.
Столичната община обяви обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка
Обществената поръчка за избор на нова обслужваща банка беше обявена на 13 август. От Общината обявиха, че в срок от 10 дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения.
