Снимка: iStock
В срок от 10 дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат предложения
Столичната община публикува обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка, която ще отговаря за финансовото обслужване на общината и нейните структури. В срок от 10 дни заинтересованите финансови институции трябва да подадат своите предложения.
В допълнение и по предложение на работната група с участието на общински съветници и представители на администрацията, СО е изпратила и писмени покани за участие в процедурата до четирите най-големи банки спрямо критериите на БНБ.
Общинска банка прекрати договора си със Столична община
Те бяха определени от специално сформирана комисия, включваща общински съветници и представители на администрацията. Комисията беше създадена със заповед на кмета Васил Терзиев, с цел процесът да бъде максимално прозрачен и да осигури равнопоставена конкуренция между кандидатите.
Коя банка ще поеме финансите на Столичната общинаРедактор: Цветина Петкова
Последвайте ни