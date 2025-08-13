Столичната община публикува обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка, която ще отговаря за финансовото обслужване на общината и нейните структури. В срок от 10 дни заинтересованите финансови институции трябва да подадат своите предложения.



В допълнение и по предложение на работната група с участието на общински съветници и представители на администрацията, СО е изпратила и писмени покани за участие в процедурата до четирите най-големи банки спрямо критериите на БНБ.

Те бяха определени от специално сформирана комисия, включваща общински съветници и представители на администрацията. Комисията беше създадена със заповед на кмета Васил Терзиев, с цел процесът да бъде максимално прозрачен и да осигури равнопоставена конкуренция между кандидатите.

