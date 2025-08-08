Днес изтича крайният срок за представяне на резултатите на работната група за подбор на обслужваща банка на Столичната община.

Групата беше създадена с основната задача да изготви критерии за подбор и показатели за оценка на потенциални банкови институции, които да обслужват СО, както и нейните второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства.

Трябва да бъде предоставен и съответният отчет пред кмета на София и да се пристъпи към следващите стъпки за избор на обслужваща банка.

Редактор: Дарина Методиева