Полицията в Павликени работи по установяване водач на лек автомобил, избягал от проверка и предизвикал катастрофа с друга кола.

Вчера малко след полунощ в града е предприета проверка на лек автомобил. При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не изпълнил разпореждането и продължил движението си. При последвал обход автомобилът е установен на близка улица, блъснат в друг лек автомобил. В него са установени две лица, едно от които непълнолетно.

Предстои да се изяснява кой е стоял зад волана. Автомобилът е иззет. Образувано е досъдебно производство.