Снимка: Стопкадър
-
Стилияна Николова: Гимнастиката е моята работа, но и любовта ми
-
Кризисен щаб заседава в Тутракан заради черния леопард
-
Управленски грешки, суша, кражби или инфраструктура: На какво се дължи безводието
-
Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"
-
Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности
-
Правителството ще изпрати своето предложение за главен секретар на МВР на президента
Кметът на Павликени обяви, че ще бъде построен алтернативен път до 2-3 седмици
Напукани къщи, шум и риск от инциденти – жителите на великотърновското село Вишовград излизат на протест. Причината е интензивният трафик на камиони от близка кариера за трошен камък, който вече четвърти месец преминава ежедневно през тесните улици на селото.
Ограничават движението на камиони над 20 тона в осем области у нас
Хората твърдят, че камионите рушат пътната инфраструктура, водопроводната мрежа и домовете им, а срещите с концесионера и местната власт не са довели до решение. Те настояват за контрол върху трафика на тежкотоварни автомобили.
Следи ли „Автомобилна администрация” тежкотоварните превози у нас
От АПИ обаче заявиха, че пътят не е техен, а е общински. Междувременно кметът на Павликени обяви, че до 2-3 седмици ще бъде построен алтернативен път, който ще се използва единствено от камионите.
Още по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни