Напукани къщи, шум и риск от инциденти – жителите на великотърновското село Вишовград излизат на протест. Причината е интензивният трафик на камиони от близка кариера за трошен камък, който вече четвърти месец преминава ежедневно през тесните улици на селото.

Ограничават движението на камиони над 20 тона в осем области у нас

Хората твърдят, че камионите рушат пътната инфраструктура, водопроводната мрежа и домовете им, а срещите с концесионера и местната власт не са довели до решение. Те настояват за контрол върху трафика на тежкотоварни автомобили.

Следи ли „Автомобилна администрация” тежкотоварните превози у нас

От АПИ обаче заявиха, че пътят не е техен, а е общински. Междувременно кметът на Павликени обяви, че до 2-3 седмици ще бъде построен алтернативен път, който ще се използва единствено от камионите.

Още по темата гледайте във видеото.