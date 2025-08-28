Производители на череши от Кюстендилско сигнализират за сериозни нередности при разпределението на държавните обезщетения след измръзването на реколтата тази пролет. Въпреки реални щети от над 90% в много градини, на много места са признати едва 10% от площите, като забавянията в изплащането и допълнителни проверки засилват напрежението.

В кюстендилския регион, където се намират едни от най-големите черешови масиви в страната, производителите са изправени пред безпрецедентна ситуация – реколтата им е унищожена, разходите – огромни, а компенсациите от държавата – несигурни и често несправедливо разпределени.

След две вече приключили проверки на измръзналите площи, производителите са били изненадани от информацията, че предстои трета, разпоредена от Министерството на земеделието. Страховете са, че изплащането на средствата ще се забави драстично и вероятно ще се извърши чак след Нова година. Това би означавало финансов колапс за много от стопанствата, които няма да могат да покриват текущите разходи по поддръжка на градините си.

В района на село Бабинска река черешопроизводителят Орлин Димитров показва градина, която е пострадала изцяло, но въпреки това само една част от нея е одобрена за обезщетение.

„Всички колеги тук сме със 100% протоколи за пропаднали площи. Това значи измръзване. Извършени бяха две проверки – едната във фаза цъфтеж, другата - при завръз. Но от 200 декара ми признаха само 28. Какъв е критерият?“, попита Димитров.

Друг производител допълни: „Каквито и проверки да правят, те не са ефективни. Имаме протоколи за 100% измръзване. Сега какво ще проверяваме? Нямаме ангажимент да се правят проверки на агротехническо състояние. Не е проблем самата проверка, а липсата на логика“.

Според производителите част от заснетите площи са снимани отблизо, а други - отдалеч, като помощта се отпуска само на последните, което допълнително засилва усещането за несправедливост.

В отговор на нарастващото обществено напрежение, Петър Кировски - директор на Дирекция "Растениевъдство" в МЗХ, заяви: „Аз не си спомням досега да е имало такова бедствие в цялата страна. Буквално всички области са засегнати – над 300 хиляди декара. Плащанията винаги се извършват след приключване на всички събития“.

По думите му, за да се отпусне обезщетение, е необходимо да има издаден протокол от междуведомствени комисии, както и минимум три снимки с геореферирани данни за всяка партида.

„Тази проверка, която предвиждаме да стане в близките две седмици, ще бъде последна. Там, където градините са в добро агротехническо състояние, ще се изплатят 553 лева на декар“, каза Кировски.

Целия разговор гледайте във видеото.