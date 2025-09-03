Седем мигранти бяха открити мъртви на два плажа в Южна Испания, след като лодките им потънаха, съобщиха местните власти пред АФП.

Шест тела бяха намерени на плажа Лос Муертош в Карбонерас, в региона Андалусия, а още едно – на близкия плаж Лас Салинас в Кабо де Гата, уточни източник, близък до разследването.

Гранични полицаи задържаха мигранти след фалшиво повикване за спешна помощ

Корабокрушенията са станали през нощта, но телата са открити при зазоряване.

Общо 26 мигранти са били спасени от лодка, заседнала на плажа Лос Муертош. Не е ясно колко души са пътували на нея. Другата лодка, достигнала Кабо де Гата, е превозвала 38 души.

Властите не изключват възможността в района да бъдат открити още тела през следващите часове. Според източника мигрантите са потеглили от Алжир.

Испания е един от трите основни входа за нелегални мигранти към Европа, заедно с Италия и Гърция. Хиляди са загинали през последните години при опити да прекосят Атлантическия океан от Африка към Канарските острови.

По данни на вътрешното министерство между януари и август 21 721 души са пристигнали в Испания по море, включително 4 722 на континента. Общо 357 лодки са достигнали Испания между 1 януари и 31 август.

Пристиганията на Канарските острови – основният вход за мигранти в страната – са намалели с 35% спрямо същия период на 2024 г.

Редактор: Мария Барабашка