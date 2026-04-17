Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че Киев смята, че Москва провежда подготвителна дейност, която показва, че отново ще се опита да въвлече съюзника си Беларус във войната, предаде "Ройтерс".

„Разузнавателните данни сочат, че в беларуските гранични зони се строят пътища, водещи до Украйна, и се установяват артилерийски позиции“, написа Зеленски в Telegram, позовавайки се на армейски доклад. „Вярваме, че Русия отново ще се опита да въвлече Беларус във войната“, посочи той.

Президентът заяви, че украинските власти са издали инструкции беларуското ръководство да бъде предупредено за „украинската готовност да брани земята и независимостта си“.

