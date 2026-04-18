С намаляването на напрежението в Близкия изток след съобщението, че Ормузкият проток е отворен за търговско корабоплаване , енергийните фючърси приключиха седмицата със значителни седмични понижения.

В публикация в профила си в социалните мрежи Тръмп заяви, че протокът е напълно отворен и че военноморската блокада на САЩ срещу Иран в пролива ще остане в сила, докато споразумението не бъде финализирано на 100%.

Цените на петрола отбелязаха рязък спад на 17 април, като фючърсите на сорта Брент спаднаха с около 3,5% на седмична база до 91,8 долара за барел, а сортът West Texas Intermediate (WTI) отбеляза спад от 11,4% до 85,5 долара, предаде Анадолската агенция.

Цените на природния газ в Европа се сринаха с 9,1% на седмична база до 39,66 евро (46,6 долара) за мегаватчас.

Цените на отоплителното гориво намаляха с 8,6% до 3,4 долара за галон.

