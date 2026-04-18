Германската авиокомпания Lufthansa съобщи, че полетите се възобновяват според графика днес след поредицата от стачки през седмицата, предаде БТА.

„Всичко е възобновено според плана“, заяви говорител на компанията пред ДПА след хилядите отменени полети.

Пети ден стачки в Lufthansa: Всички полети от и до София са отменени

Само в петък около 650 полета бяха отменени на летище Франкфурт, основния авиационен център на Германия, и повече от 400 на летище Мюнхен. Заедно със синдиката на кабинния персонал Ufo, синдикатът на пилотите Vereinigung Cockpit - VC прекъсна дейността на Lufthansa, Lufthansa Cargo и Cityline за пет дни.

Стотици полети в Германия са отменени

Нискотарифната авиокомпания Eurowings също беше засегната от стачката в продължение на два дни. Сред основните искания на пилотите са по-високи пенсии и увеличения на заплатите.

