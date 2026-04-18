Снимка: iStock
Днес хората раздават просфори и червени яйца в памет на наскоро починали свои близки
На шестия ден от Светлата седмица след Великден православните християни отбелязват Светла събота. По църковния календар се почита св. Йоан Кръстител. Св. Йоан Кръстител, известен и като Св. Йоан Предтеча, е братовчед и предшественик на Иисус Христос.
Според Евангелието именно Йоан предсказва идването на месията (на Христа). Това обяснява и почитта, която му се отдава в Светлата седмица след Великден. Тъй като съботният ден е посветен на мъртвите, хората раздават просфори и червени яйца в памет на наскоро починали свои близки. Първата седмица след Великден е наречена Светла седмица, защото възкресението на Иисус Христос донася просветление и надежда за вечен живот на всички човеци.
Седмицата завършва с Томина неделя, по името на св. ап. Тома, който единствен от дванайсетте апостоли на Исус не повярвал на Христовото възкресение.
Последвайте ни