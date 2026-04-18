Република Корея, наричана още „Страната на утринната свежест”, успя да извърви впечатляващ път и да се превърне в държавата с най-иновативната икономика в света. На територия, почти колкото тази на България, живеят над 50 милиона души, като 10 милиона от тях са съсредоточени в столицата Сеул. Днес Южна Корея изпреварва по развитие страни като Швеция, Германия и Швейцария, а корейското кино, музика и козметика са абсолютен световен хит.

Разривът между Севера и Юга остава огромен след кръвопролитната война от 1950 г., отнела близо 5 милиона живота. Демилитаризираната зона между двете страни е широка около 20 километра и в нея се намира бивш американски военен лагер, действал половин век. От 2013 г. базата е отворена за туристи. „С тази експозиция искаме хората да разберат цената на корейската история, платена от всички жертви по време на войната”, разказват в ефира на „Събуди се” по NOVA от музея.

В граничната зона се намира и град Паджу, прочут със своето соево сирене. Кметът на града Ким Кюнг-Ли пояснява, че бягствата през тази силно подсигурена граница са рядкост и се случват предимно през Китай заради строгия контрол и от двете страни.

Южна Корея вече живее в бъдещето чрез проекти като умния град Сунг Донг. Той е конструиран изцяло за нуждите на бизнеса и разполага с многобройни системи, които следят за сигурността на жителите. Животът в поддържаните небостъргачи край Сентръл парк обаче е скъп – жилище за средностатистическо семейство струва между 700 хиляди и 1 милион долара.

Технологичният взрив се усеща и в ежедневието. Интерактивните музеи проследяват еволюцията на техниката – от откриването на електричеството до съвременните хладилници. Те вече се управляват с гласови команди и имат камери, които разпознават кога вадите ябълка или друг продукт, като веднага изписват информацията на екрана на вратата.

Наред с технологиите, корейците ценят високо и своята история. Специално внимание се отделя на интерактивните музеи, посветени на писмеността и нейното зараждане. В космополитния Сеул обаче се крият и местата за истинско забавление. Телевизионната кула на града предлага неописуема панорама и е обсипана с катинари, обещаващи вечна любов.

Задължителна спирка за всеки гост е и прочутата улица „Мей Донг Стрийт”. Там може да се открие всичко – от улична храна и деликатеси до световноизвестната корейска козметика. Мартин Георгиев описва мястото с думите, че „да дойдеш в Сеул и да не посетиш „Мей Донг Стрийт”, е все едно да отидеш в Рим и да не видиш Папата”.

Южна Корея остава пример за икономически възход и визионерство, съчетани с дълбоко уважение към традициите и историческата памет.

