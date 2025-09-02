Гранични полицаи от Царево задържаха петима незаконни мигранти и трима италианци след фалшиво обаждане на спешния телефон. В понеделник на тел 112 е подаден сигнал от италианка, че в землището на село Изгрев се намират петима мигранти, които се нуждаят от медицинска помощ.

Изпратеният граничен патрул установил на мястото трима италианци и петима незаконни мигранти без документи за самоличност. Те са намерени в добро здравословно състояние и не се нуждаели от спешна помощ.

От септември 2023 година в зоната на българо-турската граница граничните полицаи многократно са установявани младежи от европейски страни, които под предлог нужда от медицинска помощ са оказвали съдействие на незаконно преминали границата граждани на трети страни.

Досега на българо-турската граница в 10 случая служители на ГД "Гранична полиция" са задържали европейски граждани, оказвали съдействие на мигранти.

