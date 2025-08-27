Районният съд в Царево наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на 21-годишният трафикант от Грузия, който в събота вечерта, след гонка с полицията, катастрофира с бус, пълен с 24 мигранти от Афганистан, Пакистан и Иран.

Той скочи в движение от буса и се укри. След 16-часово издирване беше заловен от полицията в такси, в опит да напусна района на инцидента.

Обвинявамият не признава вината си. Отказала да подпише и обвинителния акт, като твърди, че изобщо не е бил в района на Лозанец.

Кадри от охранителните камери, които са го забелязали да напуска района на инцидента, както и множество свидетелски показания опровергават тази версия, казаха от прокуратурата.

От държавното обвинение забелязват тенденция, в която трафикантите напоследък, след като бъдат забелязани от полицията, нарочно предизвикват катастрофи в населени места, за да отклонят вниманието и да успеят да избягат.

Ако бъде признат за виновен, 21-годишният грузински гражданин, може да получи наказание затвор от 2 до 10 години.

Редактор: Цветина Петрова