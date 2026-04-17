Случайна находка в лондонски архив позволи на изследовател да установи за първи път точното местоположение на дома на Уилям Шекспир в Лондон.

Отдавна е известно, че драматургът е притежавал къща в Blackfriars — доминикански манастир от XIII век — и се е предполагало, че тя се е намирала близо до портата. Новото откритие обаче разкрива точното ѝ местоположение, размери и разпределение, както и какви сгради са я заобикаляли, разказа пред "Си Ен Ен" Люси Мънро, професор по ранномодерна литература в "King’s College" в Лондон. "Беше наистина приятна изнедада“, каза тя, обяснявайки, че информацията излязла наяве, когато открила план на района от 1668 г. по време на изследване за проект за местни театри в Лондонските архиви. След като сравнила плана с описанията на къщата в съществуващите изследвания, Мънро осъзнала, че е попаднала на окончателно доказателство за местоположението ѝ.

Показаха откраднат оригинал на "Първото фолио" на Шекспир във Великобритания (СНИМКА)

"Тя вероятно е била с форма на буквата L, като част от нея е преминавала над портата“, обясни Мънро. Тя добави, че планът показва имота, разположен върху портата, както и съседни сгради, като кръчмата „Sign of the Cock Tavern“. „Не е огромна. Била е достатъчно голяма обаче, за да бъде разделена на две къщи в даден момент“, каза тя. Когато Шекспир купува къщата през 1613 г., районът Blackfriars е бил престижен, въпреки че с времето става социално по-разнороден. „В района има много благородници, но също така все повече занаятчии започват да живеят там“, допълни тя. Откритието хвърля нова светлина и върху по-късния живот на Шекспир — в годините преди смъртта му през 1616 г. на 52-годишна възраст. Той избира да купи къща близо до Globe Theatre, където са били поставяни неговите произведения. Това поставя под съмнение широко разпространеното мнение, че той се е оттеглил в родния си град Стратфорд на Ейвън, след като театърът „Глоуб“ изгаря през юни 1613 г.

Мънро поставя под въпрос и тезата, че Шекспир е купил имота в Blackfriars единствено с инвестиционна цел. „Ако беше само инвестиция, имаше много други части на Лондон, където можеше да купи имот. Фактът, че го купува в Blackfriars, на по-малко от пет минути пеша от театъра, подсказва, че той остава активно ангажиран с професионалния си живот в Лондон и през 1613 г. Той не е изолиран гений, затворен на таван. Той е човек, който сътрудничи с други драматурзи, притежава дялове в театри и купува имоти в Blackfriars. Това ни дава малко по-различна представа от по-стандартната,“ каза още тя.

Уил Тош, директор по образованието в Shakespeare’s Globe — съвременният театър и образователен център, изграден на мястото на историческия театър — заяви, че Мънро е направила „фантастично откритие“. "Наградата за нейния труд е блестящо ново усещане за Шекспир като лондонски писател“, се казва в изявление, публикувано от "King’s College London". "Тя ни помогна да разберем колко много е означавал градът за най-великия ни драматург — както като професионален, така и като личен дом,“ подчерта Уил Тош.

