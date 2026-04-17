За първи път учени са успели да измерят моментната мощност на струи, изхвърляни от черна дупка, предаде "Асошиейтед прес".

Мощността на струите в двойната звездна система с черна дупка Cygnus X-1 се равнява на мощността на около 10 000 слънца, съобщава международен екип от изследователи. Измерена е и скоростта им - около 540 милиона км/ч, което е приблизително половината от скоростта на светлината.

Cygnus X-1 в съзвездието Лебед се намира на около 7200 светлинни години и включва една от първите открити черни дупки, заедно със син свръхгигант - неин спътник.

Стив Прабу от Оксфордския университет и екипът му основават резултатите си на анализ на радиоизображения, направени през период от 18 години от глобална мрежа телескопи. Проучването, публикувано в Nature Astronomy, показва, че струите са силно динамични и се изкривяват от звездния вятър.

Досега мощността им е била оценявана само усреднено за дълги периоди. Според учените около 10%от енергията при падането на материята към черната дупка се отвежда чрез тези струи.

В двойната звездна система черната дупка „издърпва“ газ от звездата си, който после се изхвърля обратно в космоса като струи. Резултатите от проучването могат да помогнат за по-доброто разбиране на влиянието на черните дупки върху формирането на галактиките.

