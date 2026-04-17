Снимка: iStock
Тя се равнява на около 10 000 слънца
За първи път учени са успели да измерят моментната мощност на струи, изхвърляни от черна дупка, предаде "Асошиейтед прес".
Мощността на струите в двойната звездна система с черна дупка Cygnus X-1 се равнява на мощността на около 10 000 слънца, съобщава международен екип от изследователи. Измерена е и скоростта им - около 540 милиона км/ч, което е приблизително половината от скоростта на светлината.
Астрономи заснеха за пръв път две черни дупки, въртящи се една около друга
Cygnus X-1 в съзвездието Лебед се намира на около 7200 светлинни години и включва една от първите открити черни дупки, заедно със син свръхгигант - неин спътник.
Стив Прабу от Оксфордския университет и екипът му основават резултатите си на анализ на радиоизображения, направени през период от 18 години от глобална мрежа телескопи. Проучването, публикувано в Nature Astronomy, показва, че струите са силно динамични и се изкривяват от звездния вятър.
Ярка колкото 10 трилиона слънца: Учени откриха ултрамощна струя от древна черна дупка (СНИМКИ)
Досега мощността им е била оценявана само усреднено за дълги периоди. Според учените около 10%от енергията при падането на материята към черната дупка се отвежда чрез тези струи.
В двойната звездна система черната дупка „издърпва" газ от звездата си, който после се изхвърля обратно в космоса като струи. Резултатите от проучването могат да помогнат за по-доброто разбиране на влиянието на черните дупки върху формирането на галактиките.
