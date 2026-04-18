Днес Хасково се превръща в столица на скоростта. 12-часов картинг маратон започва в града, който обещава висок адреналин и звездно присъствие.

В състезанието се включват над 200 участници, разпределени в 67 отбори от общо 11 държави – сред тях е и нашият пилот във "Формула 2" Никола Цолов.

"Шансовете за "Формула 1" винаги са големи. Във "Формула 2" си само на една крачка. От мен зависи да се справям добре и да продължавам със същите резултати. Физически съм супер, подготвен съм за следващите кръгове. Започва много интензивна част на сезона, но аз съм готов физически и ментално", каза родният ни състезател.