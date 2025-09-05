Макар астрономическото лято да приключва на 22 септември - в момента сме в период с летни температури и обстановка. Това коментира в „Здравей, България” синоптикът от НИМХ доктор Анастасия Стойчева. Очаква се максималните температури през следващата седмица да се задържат между 28 и 33 градуса, а минималните – над 15, на места дори над 20 градуса по Черноморието.

Валежите ще останат оскъдни и локални – най-вече в планинските райони на Западна България, и то в началото на седмицата. По морето се очаква предимно слънчево време, с температура на морската вода около 25 градуса и слабо вълнение.

„Всички, които планират късна лятна ваканция по Черноморието, могат спокойно да я осъществят. Не се очакват значителни валежи, а времето ще остане приятно и подходящо за плаж“, прогнозира тя.

"Прогнозата за първия учебен ден е все още неясна", предупреди Стойчева. Синоптичните модели показват колебания, но по-вероятно е времето да остане стабилно и без валежи. Все пак около 18 септември се очаква преминаването на атмосферен фронт, който може да донесе първите по-съществени есенни дъждове.

Месечна прогноза: Какво ще бъде времето през септември

Макар и предварително, прогнозите сочат по-топла есен. Месеците септември, октомври и ноември се очаква да бъдат с температури над климатичните норми. Валежите ще останат по-ниски от обичайното, като засушаването продължава да бъде повод за тревога. „Все още не може да се каже кога ще започнат валежите със стопанско значение, от които земеделието има нужда“, заключи Стойчева.

Тя коментира, че изминалите три месеца от лятото са потвърдили прогнозите – беше горещо, макар и не рекордно. Температурите останаха над климатичните норми с до 3 градуса, а засушаването се задълбочи, особено в Централна и Северна България. Най-сериозно понижение на валежите е отчетено в райони, в които количеството им е паднало под 20% от обичайното. Изключение правят югозападните и планинските части на страната, където дъждовете бяха малко над нормата.

Редактор: Станимира Шикова