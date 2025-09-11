Галерия, посветена на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа в края на месец март, ще бъде открита от семейството ѝ в деня на рождения ѝ ден. Пространството ще носи името на детето, а първата изложба ще бъде от нейни скици, рисувани с моливи.

Галерията се намира в кв. „Лозенец” в София на ул. „Червена стена” 2.

Бащата на Сияна – Николай Попов, каза, че пространството е предназначено за всички, които искат да изложат творбите си и да дарят приходите за деца, пострадали в катастрофи.

„Сияна рисуваше доста често очи. Повечето са разплакани и тъжни”, сподели Николай.

"Тя беше арт дете, не играеше с играчни, нейните занимания бяха свързани с изкуство. Тази галерия е една мечта на Сияна, която се сбъдна, след като тя си отиде", разказа още бащата.

Той допълни още, че Сияна е плела гривнички, от чиято продажба е събрала 2000 лв., които е искала да даде за благотворителност. Николай е изпълнил желанието на дъщеря си след нейната смърт.

"Галерията е отворено място за всички, които искат да правят добро", посочи Николай.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова