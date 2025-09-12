Нова донорска ситуация у нас даде шанс за живот на три жени. В най-трудния си момент близките на 52-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят органите й. Донорската ситуация е извършена в спешната болница "Пирогов".

Трима души получиха шанс за живот след донорска ситуация

Екипи на Военномедицинската академия и на Александровска болница извършиха една чернодробна и две бъбречни трансплантации.

Пациентките са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.

