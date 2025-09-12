Снимка: iStock
Екипи на Военномедицинската академия и на Александровска болница извършиха една чернодробна и две бъбречни трансплантации
Нова донорска ситуация у нас даде шанс за живот на три жени. В най-трудния си момент близките на 52-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят органите й. Донорската ситуация е извършена в спешната болница "Пирогов".
Трима души получиха шанс за живот след донорска ситуация
Екипи на Военномедицинската академия и на Александровска болница извършиха една чернодробна и две бъбречни трансплантации.
Пациентките са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.Редактор: Емил Йорданов
