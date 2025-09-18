Снимка: iStock
Какви промени се предвиждат и ще има ли ограничения за потребителите
Законови промени, публикувани за обществено обсъждане, предвиждат нови правила за производството на домашна ракия и вино. Законопроектът сочи, че нищо, което не е собствено производство, не може да се направи на ракия. За домашно производство се разрешава да се вари вино или ракия само ако един човек произвежда и суровината. Промените влизат в Народното събрание за обсъждане.
„Това ще убие хиляди производители на грозде. Сега им се забранява да продават на когото и да е, освен ако не е регистриран винопроизводител. Ние сме единствените в Европа, които плащаме акциз за лични нужди”, заяви представителят на Национално сдружение „Българска домашна ракия” Петко Събев.
Повече гледайте във видеото.
