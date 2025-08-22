Производители във Франция са недоволни, че митата, които Съединените щати ще наложат на страните от Блока, ще засегнат и виното, и спиртните напитки. Ръководителят на Федерацията на износителите на вино и спиртни напитки на Франция Габриел Пикар изрази разочарованието си, че продуктите няма да бъдат защитени от наложените тарифи върху стоки от Европейския съюз.



Това означава, че американските купувачи ще се сблъскат със значително покачване на цените, като се очаква загуба от 1 милиард евро от общо 4-те милиарда евро приходи, които френските износители реализират годишно, казват анализатори.



Европейският съюз и САЩ постигнаха споразумение за 15% американска тарифа за повечето вносни стоки от Блока, включително автомобили, фармацевтични продукти, а и вино и спиртни напитки, въпреки усилията на индустрията да получи по-ниска или дори нулева ставка.

Редактор: Методи Георгиев