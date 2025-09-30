Случаят с искания от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс, е от четвъртък вечерта, 19:30 ч., на входа на София. Бяхме уведомени от МВР в петък следобед, искаше се съдействие от нас - най-вече информация, за да протече операцията. Оказахме такова. Нарушителите бяха задържани в късния следобед в събота. В неделя течеше следствен процес, не беше нужно да разкриваме какво се случва, преди той да приключи. Това са стари наследени практики. Действията на нашите служители са грешка, а дали са престъпление – следствието ще покаже. Нямаше опит да се скрие случаят. Това каза Слав Монов, изпълнителен директор на ИААА, в ефира на „Здравей, България”.

Той беше категоричен, че сегашното ръководство на „Автомобилна администрация” е обявило нулева толерантност към корупцията, бори се с такива стари наследени практики и няма „движение на пари нагоре или надолу”.

Задържаха и уволниха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

Йоана Лалова от Европейския транспортен клъстер каза, че Монов и министърът на транспорта са заявили, че това са наследствени корупционни практики. Според нея обаче „ние наследяваме нещо и го продължаваме”.

„Ако британското посолство не беше оказало натиск и това не бяха няколко от 22-та камиона на Роби Уилямс, нямаше да водим този разговор”, допълни тя.

По думите на Лалова години наред се подават сигнали за проблем, при това огромен. Тя подчерта обаче, че се оказва натиск върху хората, които реагират на неправомерни действия от страна на Агенцията.

По нейни думи без гръб никой няма да осъществява корупционни действия. „Очакваме този гръб да бъде посочен от задържаните”, допълни тя. И запита дали тази схема ще продължи да бъде разследвана.

Монов каза, че е имало съмнения за такива корупционни практики и в Перник. Заподозрените служители са отстранени от работа, но не са арестувани, тъй като е трудно да се докаже вина в такъв случай.

„Получаваме сигнали за корупция в ИААА. Опитах да разговарям с Монов преди време и да посоча, че има проблеми. Той си вдигна краката на масата най-демонстративно, сложи си слушалките в ушите, облегна се и започна да си гледа телефона. Аз станах и излязох”, разказа председателят на синдикалната организация на ИААА Александър Иванов.

Той запита защо за случая не е станало ясно още в събота. Иванов смята, че ръководството е бездействало и допълни, че в колите на служителите има камери, които правят записи и вътре в автомобила, и извън него.

Той каза още, че един от задържаните е бил пенсиониран, след което е възстановен на работа с конкурс. Но обясни още, че въпросните конкурси се провеждат по съмнителен начин.

Монов заяви, че въпросните двама служители, които са задържани за искания подкуп, нямат провинения в Агенцията. Той категорично заяви, че не е вярно, че тестовете при конкурса изтичат предварително.

Иванов заяви, че синдикатът е в стачна готовност. Той покани Монов на разговори относно исканията на служителите. И посочи, че в Инспекцията за труда са подадени за много нарушения в Агенцията.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова