Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани след поискан подкуп от трима водачи на камиони, превозвали техника за концерта на британската поп звезда Роби Уилямс в София, потвърдиха за NOVA от СДВР.

Камионите били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА миналата седмица. По информация от близки до разследването единият инспектор от АА-София е поискал и приел 200 лева от британски шофьор на товарен автомобил, за да не му състави акт. Другият инспектор е поискал и взел 300 евро от нидерландски шофьор и още 200 лева от друг водач на товарен автомобил, който е британец.

Служителите на ИААА, поискали подкуп, са уволнени, потвърдиха за NOVA от Министерството на транспорта.

► Официалната позиция на министъра Гроздан Караджов по случая:

"Автомобилна администрация оказа пълно съдействие на органите на МВР за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София.

Двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.

Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващите органи."

Служители на автомобилна администрация, накарали шофьорите на камиони, техника за шоуто на Роби Уилямс, да изтеглят пари от банкомат. Това пише в своя публикация във Facebook районният кмет на "Средец" Трайчо Трайков.

"И понеже нямали пари в брой, ги накарали да ходят пеша до далечен банкомат, за да изтеглят пари", посочва още той.