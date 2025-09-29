Снимка: Getty Images
Поискани са 300 евро на единия водач и по 200 лева на другите двама
Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани след поискан подкуп от трима водачи на камиони, превозвали техника за концерта на британската поп звезда Роби Уилямс в София, потвърдиха за NOVA от СДВР.
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Камионите били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА миналата седмица. По информация от близки до разследването единият инспектор от АА-София е поискал и приел 200 лева от британски шофьор на товарен автомобил, за да не му състави акт. Другият инспектор е поискал и взел 300 евро от нидерландски шофьор и още 200 лева от друг водач на товарен автомобил, който е британец.
Служителите на ИААА, поискали подкуп, са уволнени, потвърдиха за NOVA от Министерството на транспорта.
► Официалната позиция на министъра Гроздан Караджов по случая:
"Автомобилна администрация оказа пълно съдействие на органите на МВР за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София.
Двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.
Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващите органи."
Служители на автомобилна администрация, накарали шофьорите на камиони, техника за шоуто на Роби Уилямс, да изтеглят пари от банкомат. Това пише в своя публикация във Facebook районният кмет на "Средец" Трайчо Трайков.
"И понеже нямали пари в брой, ги накарали да ходят пеша до далечен банкомат, за да изтеглят пари", посочва още той.
