Броени часове до концерта на Роби Уилямс в България. Тази вечер той излиза пред българските зрители на Националния стадион „Васил Левски”.

Подготовката вече тече и остават само 4 часа преди вратите на Националния стадион да отворят. Зрителите могат да влязат по всяко време, но организаторите препоръчват това да се случи преди 19 часа.

На сцената очакваме звезди като българската поп сензация Дара и британската група The Lottery Winners. След 19 часа се очаква да излезе и самият Роби Уилямс.

Общественият транспорт около стадиона ще работи тази вечер с намалени интервали. Паркирането около него е забранено, а булевард бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ може да бъде затворен за автомобили до приключване на концерта.