Партията започва да събира подписи за иницииране на извънредна здравна комисия
„Продължаваме Промяната” започва да събира подписи за иницииране на извънредна здравна комисия, за да се разгледа на второ четене законопроектът за заплащането на младите медици и другите специалист, които работят в здравните заведения.
Според изчисления на партията са необходими още 20 млн. лв. месечно, за да стигне нивото на заплащане 150% от средната работна заплата за младите лекари и 125 на сто за всички останали медицински специалисти, каквото е искането на бранша.
„Няма извинения, че няма пари. Бюджетът на НЗОК е 9 млрд. и 400 млн. Въпрос на политическа воля е”, категоричен беше председателят на ПП Асен Василев.
Той коментира и случая с поискан подкуп от служители на ИААА. „Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са функциите на Агенцията, а не на принципа „някой се е изложил пред чужденците”, подчерта партийният лидер.
Друга тема, която засегна Василев, е парите на държавата. Той отговори на твърдение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че дългът, който настоящото правителство е изтеглило, не е рекорден. „Може би трябва да го върнем в първи клас и да види, че 18 е повече от 16, колкото е дългът, изтеглен за последните три години, взети заедно. 18 за една година е повече от 16 за три. Да казваш на бялото – черно не мисля, че е полезно нито в политиката, нито в живота”, твърди председателят на „Продължаваме Промяната”.Редактор: Калина Петкова
