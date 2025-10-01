„Продължаваме Промяната” започва да събира подписи за иницииране на извънредна здравна комисия, за да се разгледа на второ четене законопроектът за заплащането на младите медици и другите специалист, които работят в здравните заведения.

Според изчисления на партията са необходими още 20 млн. лв. месечно, за да стигне нивото на заплащане 150% от средната работна заплата за младите лекари и 125 на сто за всички останали медицински специалисти, каквото е искането на бранша.

„Няма извинения, че няма пари. Бюджетът на НЗОК е 9 млрд. и 400 млн. Въпрос на политическа воля е”, категоричен беше председателят на ПП Асен Василев.

Той коментира и случая с поискан подкуп от служители на ИААА. „Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са функциите на Агенцията, а не на принципа „някой се е изложил пред чужденците”, подчерта партийният лидер.

Друга тема, която засегна Василев, е парите на държавата. Той отговори на твърдение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че дългът, който настоящото правителство е изтеглило, не е рекорден. „Може би трябва да го върнем в първи клас и да види, че 18 е повече от 16, колкото е дългът, изтеглен за последните три години, взети заедно. 18 за една година е повече от 16 за три. Да казваш на бялото – черно не мисля, че е полезно нито в политиката, нито в живота”, твърди председателят на „Продължаваме Промяната”.

Редактор: Калина Петкова