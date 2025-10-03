България остава в плен на обширния средиземноморски циклон и в последния работен ден. До обяд почти навсякъде ще има валежи, в часовете до вечерта те ще намаляват и спират първо в Южна България, а по-късно привечер - и в Северна. Дневните температури ще бъдат от 4-5 градуса в Западна България до към 17-18 по Черноморието.

Проливни есенни дъждове

За денонощието отново в някои райони ще паднат над 50 литра дъжд на квадратен метър. Значителни количества ще се акумулират почти в цялата страна без крайния югозапад и североизток.

Снеговалежи

Сняг ще продължава да вали в планините на Западна България с натрупване до 10-20 сантиметра. В хода на денонощието обаче снеговалеж ще има и в райони на по-малка надморска височина - на около 800-1000 метра. В по-ниското прогнозите не допускат образуване на сериозна снежна покривка, но в по-студените часове преди обяд валежът може да е временно интензивен. Зоната с потенциал за снеговалеж обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София, Кюстендил, Перник, Благоевград и Пазарджик.

Силни ветрове

През деня ще духат студени североизточни ветрове, които ще отслабват късно следобед и привечер. Опасно силни ще са поривите по планините, на североизток и по крайбрежието. Скоростта на пулсациите ще е до 80-100 км/ч. В планината това създава условия за виелици и навявания. Край морето ще се образуват вълни с височина над 3-4 метра.

Оранжев и жълт код за дъжд и мокър сняг за 20 области в петък

През почивните дни времето ще е по-спокойно. В събота – облачно, с тенденция към разкъсвания следобед. Валежи ще паднат в източните райони и на места в планините. Ще е все още студено, с дневни температури от 4-5 градуса, в отделни западни райони до към 14-15 градуса на изток. В неделя ще се радваме на слънчево време. Призори ще е мразовито, с условия за слани по високите места в Западна България, а следобед – свежо, с температури между 15 и 20 градуса.

Октомври ще продължи с по-спокойно време. В началото на предстоящата седмица ще премине студен атмосферен фронт с валежи от дъжд. Около средата на периода облачността ще е с повече слънчеви разкъсвания. Към края на работната седмица ранните прогнози допускат още един фронт с кратки дъждове.

Сутрините често ще са мъгливи и студени. При ясно време ще има условия за слана. Дневните температури ще са по-ниски в началото на седмицата, след което ще се повишават. В Западна България обаче ще остане относително по-хладно.