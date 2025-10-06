Половин година след първите си протести, младите лекари отново излизат на улицата. Причината – липсата на реални решения от страна на институциите по отношение на заплащането и условията за специализация в България.

В ефира на „Твоят ден“ студентката по медицина Василена Димитрова припомни, че законопроектът, с който трябваше да бъдат регламентирани по-добри условия за младите лекари, е останал замразен между първо и второ четене в парламента.

„Тези законопроекти бяха приети само на първо четене в зала. След това трябваше да влязат на второ четене, но това не се случи до края на юли. После решиха да направят работна група и да я удължат до края на октомври. Това значи, че няма да бъдем предвидени в бюджета за 2026 г.“

Нов протест на млади лекари с искания за достойно заплащане и условия на труд

„Министерството направи фиктивни промени“

По думите ѝ опитите на Министерството на здравеопазването да промени наредбата за специализацията не решават реалните проблеми: „Промените, които направи министерството, са, меко казано, фиктивни. Нищо няма да подобри положението ни. Прекрасно звучи на хартия, но няма ефект“.

Младите медици възобновяват протестите си с нова стратегия – редовни демонстрации всяка седмица до реални действия от властта.

„Оттук нататък започваме да правим редовни протести, защото търпението ни свърши. До момента бяхме спрели действията си, надявайки се на разум от страна на властимащите. Но щом няма резултат, ще протестираме постоянно“.

За утрешния ден е насрочена демонстрация с послание: „Протестът ще покаже убийството на системата на здравеопазването в България. Това, което правят институциите – те погребват българското здравеопазване.“

Василена Димитрова припомни основните искания на протестиращите:

„Нашите искания не са само финансови. Но финансовият аспект е важен. Ние искаме всички лекари – със или без специалност – да имат сигурно основно възнаграждение, което да възлиза на 150% от средната работна заплата. В момента сме много далеч от това – минимумът е минималната заплата“.

Защо държавата и младите лекари не се разбраха

Освен по-високо заплащане, протестиращите настояват за качествено и равномерно обучение в цялата страна: „Искаме специализантите да имат добро, еднакво обучение – не само в големите центрове, а и в малките. Да се спазват единни гайдлайни и програми, което сега не се случва“.

Друг основен акцент е прозрачността при конкурсите за специализация: „Искаме конкурсите да бъдат прозрачни, защото често има неправилни действия и съмнения за несправедливост“.

„Искам да остана тук, но ме гонят към Сицилия“

Василена подчерта, че младите медици не искат да напускат България, но ако институциите не предприемат промяна, емиграцията остава единствен изход: „Аз със сигурност искам да остана в България. Но ако продължават по същия начин, може би ще се наложи да замина. Не искам да отида в Сицилия, но ме принуждават“.

Думите на младата лекарка обобщават духа на цялото движение: „Не искаме много. Искаме справедливост, сигурност и възможност да лекуваме тук – в България“.

