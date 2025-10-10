Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България предлага поетапно увеличение на потребителската такса за преглед при личен лекар. В момента всички здравноосигурени пациенти заплащат 2,90 лв. за всяко посещение. Предложението е тя да стане 3,90 лв. от ноември тази година, а от началото на следващата – около 6 лв., или 0,5% от минималната работна заплата.

В интервю за предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS общопрактикуващият лекар д-р Слав Славов обясни причините за исканата актуализация.

По думите му таксата е била обвързана с минималната работна заплата още през 2012 г., когато е възлизала на 1% от нея. Оттогава насам обаче не е била променяна, въпреки значителното увеличение на минималната заплата. „През 2012 г. потребителската такса е била 1% от минималната работна заплата. В момента, въпреки ръста ѝ, таксата остава непроменена”, посочи д-р Славов.

Той подчерта, че нуждите на практиките се увеличават заради по-високите цени на консумативите, сметките и общите разходи за извънболнична помощ. „Ние подкрепяме тази промяна. Таксата не е актуализирана с години и вече е крайно недостатъчна, както за дофинансиране на практиките, така и за изпълнение на първоначалната ѝ роля – да намали свръхпотреблението”, заяви той.

В момента пациентите с ТЕЛК, хронични заболявания и децата са освободени от заплащането на потребителска такса. Обсъжда се и въвеждането на такса за прегледите на деца до 18 години, като идеята е тя да бъде покривана от институцията, която в момента освобождава тази група пациенти от плащане. „Целта е родителите да не поемат тази тежест, а моделът да е подобен на този при пенсионерите”, допълни д-р Славов.

Целия разговор гледайте във видеото.