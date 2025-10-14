От 9 часа тази сутрин до 16 октомври движението между 22 и 27 км по автомагистрала "Хемус" ще бъде реорганизирано. Превозните средства ще преминават в активните и аварийните ленти, а в изпреварващите ще бъде ограничено движението. Причината за реорганизирането в участъка е поради ремонтни дейности.



Също от днес до четвъртък, промени и в движението по участъка около пътен възел "Зимница" от автомагистрала "Тракия". Превозните средства ще преминават двупосочно в една лента и ще бъдат регулирани от светофарна уредба. Движението по автомагистралата остава непроменено.

Редактор: Дарина Методиева