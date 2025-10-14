Снимка: iStock
-
Жители на русенския квартал "Касева чешма" на протест заради пресъхнали чешми
-
Решават дали София или Варна ще бъде домакин на Европейското по волейбол
-
Започва проверка за застрояване по всички дерета и реки по Черноморието
-
Разрушават удължаването на речното корито в Елените за сметка на държавата
-
„Темата на NOVA” в аванс: 3D симулация показа потопа в Елените
-
В Русенско удължиха с едно денонощие срока за евакуацията на жителите на село Николово
Причината: Ремонти дейности
От 9 часа тази сутрин до 16 октомври движението между 22 и 27 км по автомагистрала "Хемус" ще бъде реорганизирано. Превозните средства ще преминават в активните и аварийните ленти, а в изпреварващите ще бъде ограничено движението. Причината за реорганизирането в участъка е поради ремонтни дейности.
Също от днес до четвъртък, промени и в движението по участъка около пътен възел "Зимница" от автомагистрала "Тракия". Превозните средства ще преминават двупосочно в една лента и ще бъдат регулирани от светофарна уредба. Движението по автомагистралата остава непроменено.
Последвайте ни