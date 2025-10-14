На този етап не предлагаме да бъде вдигната здравната вноска за гражданите, каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово. Той откри лицензираната през лятото хеликоптерна площадка в града.

„В бюджетна процедура сме и сме дали своите предложения. Държавните психиатрични болници са към първи поток, втори поток отива за дейности извън обхвата на здравното осигуряване и третият, най-сериозен ресурс, е при НЗОК. Не смятам, че следващият бюджет ще бъде урожaен“, каза още министър Кирилов.

В края на април от Българския лекарски съюз заявиха, че здравната система е недофинансирана от години, като отбелязаха, че страната ни е с най-ниската здравноосигурителна вноска. Според съсловната организация един от начините за справяне с проблемите в сектора е повишаване на здравната вноска.

По отношение на бюджетната процедура БТА припомня, че министърът на здравеопазването Силви Кирилов обеща на психиатрите да защитава интересите им в бюджета за следващата година.

