Предсрочен вот или ремонт на кабинета? Чакат ли се нови играчи на политическия терен? Ясно ли ви е какво предстои за държавата след това, което чухме в петък? Темата коментираха в предаването „Събуди се” Ангел Джамбазки от ВМРО, журналистът и бивш депутат Александър Симов и Петър Москов, съпредседател на „Десен съюз Синя България”.

„Ясно ми е какво не трябва да става. Недопустимо и нередно е работата на МС и на НС да е заложник на частични местни избори. Не може българският народ да плаща, защото някаква местна структура някъде не се е справила добре. Колкото и да е трудно, изходът от тази ситуация беше преждевременни избори. Това беше заявката и на председателя на ГЕРБ. Ако това не се случи по начина, по който би трябвало да се случи, според мен предстоят по-големи щети и тази ситуация ще има потенциална голяма възможност за справедливи протести”, заяви Ангел Джамбазки.

„Когато се правеше това правителство на малцинството, заявките бяха огромни, че никога „ДПС-Ново начало” няма да бъде част от него. Една от партиите казваше, че ако усети само „повей” на такова участие, ще напусне. Други влязоха в Народното събрание с лозунгите против „Новото начало”. Ако сега направят така, че официално „Ново начало” да бъде част от управлението, това ще бъде измама към избирателите на поне от две от политическите партии, които са част от това правителство и ще бъде подмяна на вота”, каза Джамбазки.

„Основният въпрос е как функционира държавата? И нека да кажа, че в заявката на ГЕРБ от онзи ден има смисъл”, заяви Петър Москов, съпредседател на „Десен съюз Синя България”. „Борисов е прав за едно: когато има коалиционно управление, то трябва да има обща програма, трябва да е ясно как общо вижда проблемите във всеки сектор и какви общи решения са изработени. И независимо от това на коя партия се е паднало съответното министерство, съответният министър трябва да прилага политиката, около която се е обединило мнозинството. При това мнозинство такова нещо липсва. Знаете ли, че НЗОК е във фалит, лекари протестират, пациенти страдат, възрастни и болни хора умират в „домове на ужасите”. Някой знае ли какви са политиките и решенията на това мнозинство? Не. НОИ фалира. Вече няма значение колко внасяме за пенсии, защото получаваме едно и също. Заплатите в голяма част от секторите вече не са функция на това колко и как работиш, а се определят автоматично – чрез административно вдигане на работната заплата. Някой знае ли какви са политиките на мнозинството? Не. Някакви хора продават ток за 600 лева, при положение че „Марици”-те и АЕЦ-а могат да го продават за 100. Децата ни се делят на такива с голи задници и татуирана дъга и на такива с черни анцузи и бръснати глави. Някой знае ли каква е политиката на мнозинството, която прилагат Министерството на образованието, Министерството на културата или МВР? Не. Не знае. И затова заявката на Борисов е правилна по принцип. Ако тази заявка на ГЕРБ доведе до това обществото да получи решение на тези въпроси, тогава това е добре. Ако доведе просто по-стабилен хоризонт на едно нищо-правене, на партийно кадруване по министерствата и продължаване на разхищението на публични средства, тогава тази заявка на Борисов е провал”, смята Москов.

Александър Симов обясни, че БСП трябва да събере своите колективни органи и Националния съвет, за да обсъди какво ще се случи оттук нататък. „Моето мнение е, че не трябва да се върви към четворна коалиция. Има някои граници, които не трябва да се преминават в политиката. И сега „Ново начало” е част от това управленско мнозинство, без техните гласове няма да го има, но не са част от изпълнителната власт, няма и да станат. Сигурно ще търсят някаква формула, както бяха с АПС – с шефове на комисии, но не и в изпълнителната власт”, смята Симов.

Според него резултатите от Пазарджик не могат да се пренесат на национално ниво.

„Можем да видим формула, в която не „Ново начало” влиза в кабинета, а ГЕРБ има повече министри”, заяви Симов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова