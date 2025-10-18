Тази сутрин на тържествена церемония, 18 младежи и девойки от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони. Младите медици са завършили 6-годишен курс на обучение.

Как се създава лекар в България

Дипломата и пагоните на курсанта-първенец бяха връчени от президента Румен Радев. На церемонията присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и директорът на ВМА генерал-майор Венцислав Мутафчийски.

"Казват, че бъдещето принадлежи на тези, които имат красиви мечти. От първия път, когато се срещнахме аз ви казах "Не сипрайте да мечтаете". Колкото са по-големи мечтите ви, толкова по-големи ще бъдат постиженията ви", приветства курсантите генерал-майор Венцислав Мутафчийски.

Редактор: Емил Йорданов