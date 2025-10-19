В Деня на доброволеца следва история за хиляди хора, които вече 26 години хранят стотици нуждаещи се всяка събота. Сега обаче те се нуждаят от хранителни продукти, за да продължат да помагат. Защото доброволци има, но не и продукти, които да приготвят на бездомните, бедни и гладни хора?

Вече 26 години, всяка събота точно в 12:00 часа в храма „Св. Пророк Илия” в София - 500 порции очакват всички хора, изпаднали в беда - гладни, без пари , без дом.

Днес в менюто - топла супа, 4 сандвича, кисело мляко и хляб. Приготвят ги доброволци, които в другия си живот са шефове на големи компании, професори по физика, бизнесмени. Днес главен готвач е адвокат Кръстевич. Казва, че именно там се научил да готви.

„За мен това е форма на почивка. Не усещам умора определено”, казва Борис Кръстевич.

Точно до готвача са дванайсетокласници, които разливат супата на порции.



„Вече две години идваме тук да помагаме и ни доставя удоволствие да помагаме на хората”, заявява Деница Воденичарска. „Всички толкова се радват и последният път, като идват, ни гледаха с такива усмивки, така ни се зарадваха и ти стопля сърцето, че помагаш на хората”.



„Абсолютно всеки човек има нужда от помощ и всичко тук се прави по правилата - храната е вкусна, чисто е и хората ще хапнат нещо истинско сготвено с много любов”, казва адвокат Йоана Иванова.

Точно в 12:00 часа вратите на кухнята се отварят. Над 500 човека в дъжда са на опашка за топъл обяд… и топла дума.



Мони Маринов е създател на тази кухня. Така изглежда всеки негов уикенд от 99-а година.



„Става част от живота ти, особено като погледнеш тези хора, които нямат на кого да разчитат, особено събота и неделя, ден след ден та 26 години”, казва Мони Маринов.



За него да бъдеш доброволец означава да даваш повече, отколкото взимаш.



„Само ми дава - смисъл, упование, надежда, че нещата в нашата държава се оправят, защото младите хора стават все по-добри”, казва Мони Маринов.



През годините тук са минали над 15 000 доброволци. Графикът е запълнен до Великден догодина, но хора винаги трябват, трябват и продукти.



„Всичко е до тази седмица, след малко, като раздадем храната, кухнята ще се изпразни, рафтовете, склада всичко. И ние имаме задача следващата седмица да съберем наново продукти, да си платим сметките, така че на нас непрекъснато ни трябва помощ”, казва Маринов. „Това е обществото, това е солидарността в обществото. Всички сме едно, ако всеки живее сам за себе си нищо не правим”.



Всеки, който иска да помогне, може да отнесе продукти в църквата „Свети пророк Илия", за да има топъл обяд за още 500 души и следващата събота.