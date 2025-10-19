Българи произвеждат за първи път в Европа и света кашкавал и сирене от 100% магарешко мляко. Технологията е разработвана над 8 години и е патентована. Възраждат и популацията на магаретата в страната.

Близо до Сливен в село Селеминово се намира най-голямата ферма за магарета в България. „В момента магаретата са около 400”, обясни Иван Кючуков.

Той и семейството му започват да отглеждат магарета преди 11 години.



„Чухме разговор за магарешко мляко, хареса ни идеята и решихме да започнем”, разказва Иван.И създават ферма за магарета в България.

Производството на магарешко мляко е изключително трудно. А те си поставят задачата да направят нещо, което никой в света не е успял. Кашкавал от магарешко мляко.



„Ние го разработихме и го направихме от 100% чисто магарешко мляко, няма чуждовидово никакво”, обясняв Иван.

В екипа влиза и проф. Найденова от Тракийският университет. Над 8 години тя разработва технологията за кашкавала и го патентова



„Като нашия тип кашкавал, който ние патентовахме и направихме, няма по света. Навсякъде е винаги с добавка или на други видове млека или на желатин, или на различни други добавки”, обясни проф. Николина Найденова.



„Нашата цена е 75 лева за литър мляко, а за кашкавала, огромна е цената. Себестойността на кашкавала, за направата на кашкавал е около 5 000 лева, без да се слага надценка на нашия продукт”, обяснява Иван.



„Това е продукт 100% от магарешко мляко. До момента не е произвеждан никъде в света. Вкусът му е приятен, сега му предстои зреене, ще му трябват определени дни, за да узрее и да му се развият вкусовите качества”, обяснява Иван.



Интересът към магарешкото мляко в България расте.



„Антиоксидантите свойства на магарешкото мляко са изключително високи и много добре влияе на човешкия организъм”, смята проф. Николина Найденова.



„200 милилитра на ден сутрин, 100 милилитра на гладно и късния следобед, също 100 милилитра - това е за възраст деца от 2 годишна нагоре, без значение каква е възрастта”, обяснява Иван.

В болница в Сливен се провежда в момента изследване за това как влияе магаешкото мляко на имунитета на децата. А другото голямо предизвикателство, което очаква международно признаниеq е сирене от магарешко мляко.



„Предизвикателството беше да докажем, че наистина може да стане, защото в научните среди и статии твърдяха, че не може да се получи продукти от чисто магарешко мляко и всъщност това беше нашето предизвикателство, стимул и нашият двигател, за да докажем, че наистина може да стане”, казва проф. Найденова.



„За сиренето цената ще е някъде около 2 – 3 хиляди лева, защото там се прави с по-малко количество мляко”, обяснява Иван Кючуков.



И така се създава най-голямата магарешка ферма в Бългаия. Тя продължава да е инвестиция и за печалба от нея трудно може да се говори, но реално се спасяват магаретата, които се считаха доскоро за изчезващи от страната.



„Да, може и така да се каже - като спасители на магаретата, за да може да ги използваме по малко по-различен начин, от който са се използвали досега”, коментира проф. Найденова.

А магарешкият инат, определят, по-скоро като мит: „Любвеобвилни животни са, топли животни”, казва Иван. „Да изведеш 300 магарета и да ги върнеш на същото место, ако са всички инати, ние трябваше да напълним всички села с магарета и да не ги приберем, да не можем да ги приберем обратно”, коментира още той.



С Иван до магаретата през всички години е друг Иван, който винаги е с ушатковците. „По-хубаво ми е да съм всеки ден с тях. Всичките ги познавам”, споделя той.

„Трудно се заплождат някои, а има животни, които раждат всяка година, има и такива, които родят примерно тази година и две три години не раждат”, обяснява Иван Кючуков.



А от днес в стадото още едно магаренце е кръстено.



„В чест на вашето предаване, кръщаваме на Снежанка момчето – Събуди се. Така че, когато дойдете следващия път ще гледате неговото развитие”, казва Иван Кючуков.