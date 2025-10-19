-
Проф. Кантарджиев: Може да се ваксинираме до средата на ноември, дори в началото на декември
-
Как се правят кашкавал и сирене от магарешко мляко
-
Само с гроздова ракия на трапезата: Плодните дръвчета измръзнаха, няма реколта - каква ще е цената?
-
Как се прави туршия и здравословна ли е
-
Все повече производители се отказват от производството на фъстъци в Садово
-
Кухня за бедни при храм „Св. пророк Илия”: Доброволците търсят продукти, за да продължат мисията си
С нея ни среща журналистът Красимир Боев
Ангелина Петкова е известна в Северозападна България като гласа от радиоточката. Ангелина е легендарна радиоводеща и навремето озвучава манифестациите по случай големите национални празници. А нейният дълъг живот е изпълнен с мъдрост, доброта и вдъхновение.
С Ангелина Петкова ни среща журналистът Красимир Боев.
Последвайте ни