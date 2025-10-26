-
Засилени мерки за сигурност в Токио заради посещението на Доналд Тръмп
-
Какво ще бъде заложено в проектобюджета за следващата година
-
БСП прие ротацията на председателя на НС
-
Катрин Конъли e новият президент на Ирландия
-
От ГЕРБ са готови за пълен мандат, от ДБ - за избори
-
БСП на Национален съвет: Партията дискутира ротацията на председателя на парламента
Достъп ще бъде даден, тъй като компанията не иска да вреди на бизнеса си, каза бившият енергиен министър
Ако рафинерията на „Лукойл“ спре работа, последствията ще са тежки. Тя може да продължи да функционира като се наложат механизми за прозрачност. Приходите могат да бъдат контролирани през три министерства - енергийното чрез "златната" акция или т.нар. особен управител, икономическото през акцизните складове или финансовото през НАП и КЗК. България трябва да поиска достъп до всички капиталови потоци, контрагенти и клиенти чрез директни разговори с ръководството на „Лукойл“. Достъп ще бъде даден, тъй като компанията не иска да вреди на бизнеса си. Това каза бившият енергиен министър (2021-2022) Александър Николов в студиото на „На фокус“.
По думите му компанията при прозрачност компанията няма да изпраща пари към Русия. „Лукойл“ присъства у нас само с рафинерията си, като целта на санкциите на САЩ не е да направи живота ни по-труден. Не ни очаква апокалипсис. Държавата трябва да свърши много работа, за да удовлетвори целите на санкциите. Има и вторични мерки, които ще изследват кой и дали не си е свършил работата. Мениджмънтът и собствениците трябваше да бъдат викнати на среща и да се водят директни разговори, ако не се работи заедно, вредата ще е за всички“, допълни Николов.
Севлиевски за санкциите върху руски петролни компании: България за пръв път не е сама в кризата
Припомняме, че САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Това са първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна.
По думите му „Лукойл“ изнася голямо количество продукти на международния пазар. „Най-добрият вариант за страната е държавата да си влезе в ролята с всички министерства, които имат отношение към дейността на "Лукойл". Ако рафинерията не функционира, най-голям ефект ще има МФ от несъбраните акцизи ДДС директно. А относно негативните ефекти в икономиката - много високи цени на горивата при недостиг и ръст на инфлацията. Това може да е целенасочено предизвикана криза. Санкциите са написани от американското министерство на финансите, за да се постигнат икономически ефекти, които да се превърнат в инструмент за спиране на войната“, заяви Николов.
Премиерът Росен Желязков свика работно съвещание с част от министрите, които набелязаха мерки за гарантиране на количествата горива. Една от първите е допълнителни сили в района на рафинерията в Бургас, защото е стратегически обект за националната сигурност.
Впоследствие депутатите приеха на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на "Лукойл". А в началото на октомври парламентът прие на първо четене продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
Той коментира и темата с „Газпром“. „Тя не си изпълни договора с България, контрактът не е бил скъсан от нас. Винаги се намират хора, които твърдят обратното, това е във вреда на страната. Такива хора се некомпетентни или им е платено да говори така. А всъщност България може да получи прилично крупна пари, но трета година ни е страх да си ги поискаме. Не отстояваме обществения интерес в енергетиката - защото става дума за огромни парични потоци, които могат да купят всичко - регулатори, съдебна система, конкуренти“, коментира бившият енергиен министър.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни