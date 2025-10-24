Темата с американските санкции срещу „Лукойл” и възможните ефекти върху пазара на горива продължава да е водеща у нас. Премиерът Росен Желязков свика работно съвещание с част от министрите, които набелязаха мерки за гарантиране на количествата горива. Една от първите е допълнителни сили в района на рафинерията в Бургас, защото е стратегически обект за националната сигурност. На място има и Жандармерия, видя екип на NOVA.

Енергийният министър увери: България има гарантирани количества горива до края на годината

„Осигуряване на капацитет и жива сила и предприемане на всякакви други мерки предвид различните инциденти, които се случиха в няколко европейски държави”, обяви правосъдният министър Георги Георгиев.

Какъв е планът на кабинета след американските санкции.



„Първата фаза е свързана с проверка и мониторинг. Съвместно с Агенцията за съхранение на временните запаси ще обсъдим и ще разгледаме всички количества. Втората фаза е свързана с превантивни мерки, което ще ни позволи разработване на конкретния план”, заяви енергийният министър Жечо Станков.

Макар и без конкретика, той успокои: „Българските граждани трябва да бъдат спокойни, обезпечени са горивата, задоволяващи тяхната консумация от държавата до края на тази година”, заяви Станков.



Заради новата ситуация се търсят и нови доставки на горива, а междувременно България освен с европейските партньори води преговори и със САЩ.



„Ние сме във връзка с американските ни партньори, със службата, която налага тези санкции, с оглед тяхното прилагане по правилен начин и с оглед необходимостта от обезпечаване на работата на рафинерията”, заяви Георги Георгиев.

От правителството обявиха още, че ако има поскъпване на горивата, това няма да се отрази толкова бързо на бензиностанциите у нас.



„Ако има спекула, тя ще бъде контролирана от държавата. Петролът е стока, която се контролира на борсата, ако там е имало реакция, тя не трябва толкова бързо да се отразява в българската действителност”, заяви Жечо Станков.