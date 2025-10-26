Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе по-агресивен подход към колегата си Владимир Путин и удари със санкции руските петролни гиганти „Лукойл” и „Роснефт”. Темата в „На фокус с Лора Крумова” коментира бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски. Според него България за пръв път не е сама в кризата и страната ни е готова за това, което предстои.

„Не смятам, че войната ще дойде в България, но ако не положим усилия, заедно с европейците, да помогнем на украинците да се опазят, може да стигне и до нас. Тези санкции сложиха край на една епоха – всичко, което се беше случило от Ялта, през Малта до днес”, посочи той.

Бившият министър определи решението на Тръмп като „енергийно цунами в Черноморския регион“, което променя не само пазарите, но и политическите зависимости. „Преди десетина дни Тръмп каза, че Америка няма да купува повече руски петрол. Тогава това изглеждаше символично, но сега, със санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, промяната е необратима“, коментира той.

По думите му българската държава е в по-силна позиция от предишни кризи, тъй като вече е част от ЕС и НАТО, което осигурява подкрепа и механизми за енергийна сигурност. Севлиевски вижда в санкциите знак за приближаващ мир. „Това е добра новина за обикновените българи. Колкото по-скоро свърши войната, толкова по-добре за нас. Тръмп свали кадифените ръкавици и надяна ръкавиците на Рейгън – това е знак за решителност“, категоричен е бившият министър.

Според него новата политика на Вашингтон не цели конфронтация, а натиск за приключване на конфликта. „Надявам се, че това е краят на войната. Цените на газа и петрола се движат леко, но няма криза. Путин се опитва да плаши, но ефектът не е същият“, казва Севлиевски Той припомни, че зависимостта на България от руската енергетика е историческа, но през последните години страната ни успешно е започнала диверсификация. „АЕЦ „Козлодуй“ вече не използва само руско гориво. Въглищата са български, а зелената енергия балансира системата. Ако не беше световната зелена вълна, петролът днес щеше да е над 100 долара за барел. Сега е 60.“ Според експерта енергийната независимост вече е част от националната сигурност. „ТЕЦ-овете в „Марица-изток“ са като оръжия на фронта – ако спре петролът, те ще осигурят енергия. Не трябва да се отказваме от стабилните стари практики“, смята той.

По думите на Севлиевски след санкциите контролът върху активите на „Лукойл“ вече не е само национален, а международен. „Оттук нататък американското министерство на финансите ще наблюдава сделките. Активите на „Лукойл“ може един ден да се използват за възстановяване на Украйна. Никой не иска те да бъдат разрушени или подарени“, твърди бившият министър.

